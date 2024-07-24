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Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Vali Işın'ı ziyaret etti

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Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Durmuş Özdemir, Kütahya Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret ederek, Teknokent'in çalışmaları ve gelecekteki projeler hakkında bilgi verdi.

Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Durmuş Özdemir, Kütahya Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret etti. Durmuş, Vali Işın'a Kütahya Tasarım Teknokent ek bina inşaatı ile ilgili süreçler hakkında bilgi sundu.

Kütahya'nın teknoloji, yapay zeka ve tasarım alanındaki potansiyelini artırmak amacıyla yapılan çalışmalar ve gelecekteki projeler hakkında sunum yapan Özdemir, Kütahya Tasarım Teknokent'in bölgeye olan katkıları ve ileriye dönük hedefleri anlattı.

Kütahya Valisi Musa Işın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kütahya'nın teknolojik gelişiminde Teknokent'in önemli bir rol oynadığını belirtti. Vali Işın, Teknokent ek bina inşaatı ile ilgili destek vereceklerini ve Teknokent'in ek bina inşaatının tamamlanmasıyla şehrin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağın ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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