Kütahya Şehir Hastanesi'nde Çocuk Bayramı Coşkusu

Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Kütahya Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına hastane yöneticileri, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, hemşireler, tedavi gören çocuklar ve aileleri katıldı. Programda hastalıklarını kısa süreliğine de olsa unutma fırsatı bulan çocuklar, pasta keserek hem eğlendi hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. - KÜTAHYA