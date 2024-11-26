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Kütahya OSB'den Öğretmenler Günü Kutlaması

Kütahya OSB'den Öğretmenler Günü Kutlaması
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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü özel bir etkinlikle kutladı. Etkinlikte öğrenciler çeşitli gösteriler yaparken, Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu öğretmenlerin önemine dair konuşma gerçekleştirdi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü özel bir etkinlikle kutladı.

TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından okul öğrencileri, anlamlı konuşmalar ve oratoryo gösterileri gerçekleştirdi.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eeskioğlu, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaparak, "Öğretmenlerimiz, sanayimizin ve ülkemizin geleceğini şekillendiren bireyleri yetiştiriyor. Sizler, her bir öğrencinin yaşamına dokunan birer ışık kaynağısınız. Emeğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında, Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu tarafından Okul Müdürü Ali Kesgin'e bir çiçek takdim edildi. Program, öğretmenler ve davetlilerin bir arada pasta kesmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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