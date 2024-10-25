Üye Girişi
Haberler

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Arazi İncelemeleri Gerçekleştirdi

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Arazi İncelemeleri Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Emet, Simav ve Kütahya Orman İşletme Müdürlüklerinde çeşitli incelemelerde bulundu ve bölgedeki ağaç bakım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Emet, Simav ve Kütahya Orman İşletme Müdürlüklerinde incelemelerde bulunmak üzere arazi programı gerçekleştirdi.

Müdürü Erdal Dingil, program çerçevesinde Emet Orman İşletme Müdürlüğü Kındıra Yangın Gözetleme Kulesini ziyaretinin ardından Esire Orman İşletme Şefliği 285 nolu ilk aralama bölmesinde yapılan çalışmaları inceledi.

Müdür Dingil, Simav Orman İşletme Müdürlüğü Hisar Orman İşletme Şefliğinde 208 nolu Kayın sıklık bakımı bölmesi ve kestane hasadı çalışmalarını yerinde inceledi köylülerle sohbet etti, istek ve temennilerini dinledi.

Dingil son olarak Orman İşletme Müdürlüğü Ketenova Orman İşletme Şefliğinde 20 ve 39 nolu bölmelerdeki karaçam tohumlama kesimi gençleştirme çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürünün arazi programlarına Emet Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy, Simav Orman İşletme Müdürü Necmi Topal, Kütahya Orman İşletme Müdürü Mustafa Doğan ve ilgili işletme şefleri eşlik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Sağlık Çevre Simav Yerel Yaşam Emet

CHP'de içerisinde gündem olan sözler! İmamoğlu, hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

Hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

 Teröristleri son gören esnaf konuştu! 2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız

"Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez"
Okan Buruk apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Walmart Türkiye'ye mi geliyor? Walmart Türkiye'de ofis mi açacak? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ekim günün maçları nereden izlenir? Kasım öğretmen seminerleri online mı olacak? Karaman'da lise öğrencisi arkadaşını öldürdü! Olay ne zaman ve nasıl oldu? Denizli yangını söndü mü, SON DURUM ne (Karcı Dağı)? Derbi ne zaman? (GALATASARAY- BEŞİKTAŞ) Biletler satışa çıktı mı? Apandisit neden patlar? 26 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Aslan, Koç, Akrep burcu yorumu! 26 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Okan Buruk'un sağlık durumu nasıl? GS Teknik Direktörü Okan Buruk'un hastalığı nedir? Okan Buruk Beşiktaş derisinde yok mu, neden yok? Okan Buruk apandisiti mi patladı? Okan Buruk apandisiti neden patladı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.