Kütahya İl Müftülüğü Roman Vatandaşlara İftar Programı Düzenledi

Kütahya İl Müftülüğünce Roman vatandaşlara yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

Osman Gazi Mahallesinde ekseriyeti Roman vatandaşlardan oluşan halka yönelik İl Müftülüğünün TDV ikram aracıyla düzenlediği Kütahya Vali Yardımcısı Fikret Zaman, İl Müftüsü İrfan Açık, İl Müftü Yardımcıları Tahsin Ekim ve Bahtiyar Kargıoğlu'nun da katıldığı iftar programında 500 den fazla kişiye iftar verildi.

Programda ney eşliğinde ilahi ve kasideler, mahalledeki 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin toplu salavat ve duası, Kur'anı Kerim tilaveti ve İl Müftüsünün duasıyla iftar yapıldı. Daha sonra Karapınar Muhammediye Camiinde teravihten önce İl Müftüsü İrfan Açık'ın cemaate sohbeti ve teravih namazını kıldırmasıyla program sona erdi. - KÜTAHYA