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Kütahya haberleri | Kütahya'da aniden bastıran yağmur etkili oldu

Yerel Haberler

Kütahya haberleri... Kütahya'da aniden bastıran yağmur etkili oldu Kütahya'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur şehirde etkili oldu.

Kütahya'da aniden bastıran yağmur etkili oldu

KÜTAHYA - Kütahya'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur şehirde etkili oldu. Şehrin tarihi bölgelerinden Dönenler ve Kütahya Kalesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Kütahya'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur etkili oldu. Yer yer etkisini artıran yağış sonrası yağmur suları caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Etkili oldu yağmur sonrası sokak hayvanları ise korunmak için saçak altlarına sığındı.

Yağmur ile birlikte şehrin tarihi bölgelerinden Dönenler ve Kütahya kalesinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Yerel

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