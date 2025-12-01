Kütahya Emniyeti şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda buluştu
Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve eşi Polis Eşleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Pınar Elbir, şehit aileleri, gaziler ve ailelerini Kütahya Polisevinde düzenlenen kahvaltı programında ağırladı.
Programda, aziz şehitlerin emanetleri olan ailelere her zaman destek olunacağı vurgulandı. Elbir çifti, şehitlerin ortaya koyduğu fedakarlıkların milletin gönlünde silinmez bir yer tuttuğunu belirterek, gazilerin gösterdiği cesaret ve özverinin de her daim minnetle anıldığını ifade etti. Kahvaltı buluşması, samimi sohbetler ve hatıra kareleriyle son buldu.
Program Kütahya Emniyetinin, "Mukaddes vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz" mesajıyla tamamlandı. - KÜTAHYA