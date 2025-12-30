Haberler

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Filistin'e 236 bin TL destek

Kütahya Merkez Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Filistin'e destek amacıyla toplam 236 bin 507 TL bağış topladı. Yardımlar ilgili kurumlara eksiksiz aktarıldı.

Kütahya Merkez Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Filistin'e destek amacıyla düzenlenen yardım kampanyasında toplam 236 bin 507 TL bağış toplandı. Toplanan yardımın ilgili kurumların hesaplarına eksiksiz ve usulüne uygun şekilde aktarıldığı bildirildi.

Kampanya kapsamında 180 bin 507 TL nakit, 56 bin TL ise IBAN yoluyla olmak üzere toplamda 236 bin 507 TL bağış toplandı. Okul yönetimi, bağışların tamamının belirlenen kurum hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Okul idaresi, bu anlamlı dayanışma hareketine katkı sunan velilere, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, yapılan her hayrın kabul olmasını temenni etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
