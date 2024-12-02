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Kütahya'dan 51 Umreci Kutsal Topraklara Uğurlandı

Kütahya'dan 51 Umreci Kutsal Topraklara Uğurlandı
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Simav'da düzenlenen törenle Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla umreye gidecek 51 umreci dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Simav ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla umre yolculuğuna çıkacak olan Kütahya-4 özel umre kafilesinden 51 umreci kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Simav Otogarında düzenlenen uğurlama töreninde din görevlileri Adem Hangün, Celil Doğan ile Müftülük personelleri Osman Ateş, Erdal Şenay'ın Aşr-ı Şerifler ve ilahiler okudu. Program İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin yaptığı dua ile sona erdi.

Din görevlileri Şerafettin Aydoğan ve Raşit Göktepe'nin grup hocalığında iki gruptaki 51 umreci Zafer Havalimanından uçağa binip Medine Havalimanına ulaşacaklar. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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