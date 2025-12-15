Kütahya'da Kur'an Kursu öğrencilerinden Filistin'e anlamlı bağış
Kütahya Merkez Parmakören Mahallesi'ndeki 7-10 yaş Kur'an kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e ulaştırılmak üzere bağışladı. Bağışlar, Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şube Başkanlığı'na teslim edildi.
Kütahya Merkez Parmakören Mahallesi'nde eğitim gören 7-10 yaş Kur'an kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e ulaştırılmak üzere bağışladı.
Minik öğrenciler tarafından toplanan bağışlar, Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şube Başkanlığı'na teslim edildi.
Bağışları teslim alan TDV Kütahya Şube Başkanı ve İl Müftüsü İrfan Açık, öğrencilerin bu duyarlı ve örnek davranışından dolayı kendilerini tebrik etti. Küçük yaşta yardım ve paylaşma bilincinin kazanılmasının önemine vurgu yapan Müftü Açık, öğrencilere başarılar dileyerek Kur'an Kursu öğreticilerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Minik öğrencilerin bu anlamlı bağışı, takdirle karşılandı. - KÜTAHYA