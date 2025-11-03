Haberler

Kütahya'da Yolda Ölü Yavru Ayı Bulundu

Güncelleme:
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir sürücünün yolda bulduğu ölü yavru ayı, jandarma ekipleri tarafından alındı ve Tavşanlı Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kara yolunda ölü yavru ayı bulundu.

Domaniç-İnegöl kara yolunda aracıyla seyir halinde olan sürücü, yolda yavru bir ayının hareketsiz yattığı fark etti. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, ayının öldüğünü belirlendi. Ölü yavru ayı, Tavşanlı Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi.

-Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
title
