Kütahya'da Yolda Ölü Yavru Ayı Bulundu

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kara yolunda ölü yavru ayı bulundu.

Domaniç-İnegöl kara yolunda aracıyla seyir halinde olan sürücü, yolda yavru bir ayının hareketsiz yattığı fark etti. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, ayının öldüğünü belirlendi. Ölü yavru ayı, Tavşanlı Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi.

-Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),