Kütahya'da Yangın Sonrası Vali Işın'dan İnceleme ve Destek Sözü

Kütahya Valisi Musa Işın, Şaphane ilçesi Hacıhasan Mahallesi'nde meydana gelen 2 evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği ve bir evin hasar gördüğü yangının ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Yangından etkilenen vatandaşlarla görüşen Vali Musa Işın, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını dinleyen Vali Işın, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Olay sonrası ilgili kurumların hızlı şekilde müdahalede bulunduğunu belirten Işın, hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ve gerekli desteklerin en kısa sürede sağlanacağını kaydetti.

İncelemeler sırasında Vali Musa Işın'a ilçe protokolü eşlik etti. - KÜTAHYA