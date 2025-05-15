Kütahya'da Yağmur Duası Programı Gerçekleşti

Kütahya'da Yağmur Duası Programı Gerçekleşti
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Simav ilçesine bağlı Ahmetli köyünde düzenlenen yağmur duası programında kadınlar tarafından hazırlanan gözlemeler ve ayran ikram edildi. Programda din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu ve yağmur duası yapıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesi Ahmetli köyünde yağmur duası programı gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Ahmetli köyünde, muhtarlığın organize ettiği yağmur duası programında sabahın erken saatlerinden itibaren kadınların saclarda pişirdikleri gözlemeler katılımcıların yanında yoldan geçen araçlardaki kişilere ayran ile birlikte ikram edildi.

Yağmur duası programında din görevlileri Emre Karaduman, Enes Yaşar ve Kahraman Akyol'un okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından Din Hizmetleri Uzmanı Necati Keleş tarafından yağmur duası yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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