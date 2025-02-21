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Kütahya'da Üniversite Güvenliği İçin Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Kütahya'da Üniversite Güvenliği İçin Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi
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Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin güvenliği için Vali Musa Işın başkanlığında toplantı yapıldı. Yurt ve kampüs güvenliği değerlendirildi, ek önlemler görüşüldü.

Kütahya'da, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) öğrenci ve akademisyenlerinin huzurlu ve güvenli bir eğitim-öğretim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, ilgili kurumların yöneticileri katılım sağladı. Toplantıda, üniversite yerleşkeleri, öğrenci yurtları ve çevresindeki güvenlik tedbirleri değerlendirildi ve alınması gereken ek önlemler üzerine istişarelerde bulunuldu. Yeni akademik dönemin huzur ve başarı içinde geçmesi temennisinde bulunan Vali Musa Işın, tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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