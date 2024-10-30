Kütahya'da 'Ümmet Bilinci ve Motivasyonu' Semineri Düzenlendi

Kütahya Hanımeli Aile Derneği tarafından kadınlara özel olarak düzenlenen "Ümmet Bilinci ve Motivasyonu" konulu seminere İl Müftülüğü Vaizesi Semiha Yüksel konuşmacı olarak katıldı.

Hanımeli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Semiha Yüksel, ümmet bilincini ve motivasyonu ele alan bir seminer verdi. Program sonunda Kütahya Hanımeli Aile Derneği Başkanı Aynur Turgut, Vaize Semiha Yüksel'e katkılarından dolayı hediye takdim etti. - KÜTAHYA