Kütahya'da Siberay Programı ile Siber Güvenlik Bilgilendirmesi Yapıldı
Kütahya'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sera AVM'de sosyal medya, siber güvenlik, yasadışı bahis gibi konularda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.
Kütahya'da Siberay programı çerçevesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sera AVM'de bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulduğu ve broşür dağıtıldığı bildirildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Siberay programı çerçevesinde, Sera AVM'de sosyal medyanın hayatımıza etkisi, siber güvenlik, yasadışı bahis, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, güvenli internet konularında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu ve broşür dağıtıldı. - KÜTAHYA