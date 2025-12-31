Kütahya'da 'Salı Sohbetleri'ne ilgi

Kütahya Diyanet Gençlik Merkezi'nde her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen Salı Sohbetleri, bu hafta da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Halka açık olarak yapılan gönül buluşmasında, Kütahya Dini İhtisas Merkezi eğitim görevlisi Mehmet Öztürk konuk oldu. Samimi üslubu ve etkileyici anlatımıyla katılımcıların gönüllerine hitap eden Öztürk, ilmi birikimiyle sohbet halkasına değer kattı. Program, ilme ve muhabbete ortak olan vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Öztürk, Salı Sohbetleri'nin kalpleri buluşturan, kardeşlik ve muhabbeti pekiştiren önemli bir buluşma olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti. - KÜTAHYA