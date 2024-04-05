Kütahya'da Sakal-ı Şerif'i Görmek İsteyen Vatandaşlar Ensar Camii'ne Akın Etti

Kütahya'da Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar, Bahçelievler Mahallesi Ensar Camii'ne akın etti.

40 ipek bohçaya sarılı Sakal-ı Şerif Ensar Cami'nde teravih namazı sonrası din görevlileri ve cemaatin tekbirleriyle ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif ilk olarak erkeklere, daha sonra bayanlara gösterildi. Cam şişe içinde saklanan Sakal-ı Şerif'i ziyareti sırasında camiyi dolduran vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı.

Vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in (SAV) mübarek Sakal-ı Şerif'i dünya gözüyle görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler.

Sakal-ı Şerif'in arife gününe kadar şehirdeki çeşitli camilerde halkın ziyaretine açılacağı belirtildi. - KÜTAHYA