Haberler

Kütahya'da Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sabah Namazı Buluşması

Kütahya'da Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sabah Namazı Buluşması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Müftülüğü tarafından organize edilen 2025 Yılı 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri çerçevesinde Ulu Camii'de sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Etkinlikte gençler ve vatandaşlar bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua yaptı.

Kütahya Müftülüğü öncülüğünde 2025 Yılı "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri çerçevesinde gençlerin ve vatandaşların yoğun katılımıyla Ulu Camii'de sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Kütahya Müftülüğü Din Hizmetleri Biriminin öncülüğünde Gençlik Koordinatörlüğü tarafından manevi danışmanlar eşliğinde Marmara Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin, gençlerin ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen sabah namazı buluşması, Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz, tespihat ve İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'ın yaptığı dua sonrası ikram ile sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Prensip anlaşmaya varıldı! Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu

Prensip anlaşmasına varıldı! İşte F.Bahçe'nin yeni hocası belli gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meydan savaşı çıktı! Polise bıçak çekip saldırdılar, işte o anlar

Kavgayı bırakıp polislere böyle saldırdılar! İşte o meydan savaşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.