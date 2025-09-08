Kütahya'da Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sabah Namazı Buluşması

Kütahya Müftülüğü öncülüğünde 2025 Yılı "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri çerçevesinde gençlerin ve vatandaşların yoğun katılımıyla Ulu Camii'de sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Kütahya Müftülüğü Din Hizmetleri Biriminin öncülüğünde Gençlik Koordinatörlüğü tarafından manevi danışmanlar eşliğinde Marmara Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin, gençlerin ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen sabah namazı buluşması, Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz, tespihat ve İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'ın yaptığı dua sonrası ikram ile sona erdi. - KÜTAHYA