Kütahya'da 'Kürsü Okuma Kulübü' Kuruldu

Kütahya'da 'Kürsü Okuma Kulübü' Kuruldu
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla kurulan Kürsü Okuma Kulübü, her ay belirlenen bir kitabı okuyarak fikir alışverişini teşvik etmeyi hedefliyor. Kulüp, kitapseverleri bir araya getirerek toplumsal paylaşımı artırmayı amaçlıyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve ortak bir düşünce dünyası oluşturmak amacıyla "Kürsü Okuma Kulübü" kuruldu.

Mahmut Bahadur, Hamiyet Cingöz Cangür ve Selçuk Aslan'ın öncülüğünde hayata geçen kulüp, her ay belirlenen bir kitabı birlikte okuyarak üyeleri arasında fikir alışverişini teşvik etmeyi amaçlıyor. Kulüp kurucuları, okumanın sadece bireysel bir eylem olmanın ötesinde, toplumsal bir paylaşım olduğuna inanan kitapseverleri bir araya getirmeyi hedefliyor. "Kürsü Okuma Kulübü" etkinlikleri kapsamında, ayda bir düzenlenecek değerlendirme toplantılarında edebiyat ve düşünce dünyasına dair derinlemesine sohbetler yapılması ve ortak bir kültürel zemin oluşturulması planlanıyor.

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya değer veren bir topluluk olarak Kürsü Okuma Kulübü çatısı altında bir araya geliyoruz. Amacımız yalnızca kitap okumak değil, kitabı anlamak, yorumlamak ve birlikte gelişmektir. Herkesi bu keyifli ve zihin açıcı yolculuğa davet ediyoruz," ifadelerine yer verildi.

Okumaya gönül vermiş tüm kitapseverlerin katılımına açık olan Kürsü Okuma Kulübü, ilk okuyacağı kitabı ve ilk toplantı tarihini yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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