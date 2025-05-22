Kütahya'da Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Hırsızlığı: 4 Tutuklama

Kütahya'da Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Hırsızlığı: 4 Tutuklama
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Kütahya'da gerçekleştirilen polis operasyonlarında hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 6 kişiden 4'ü tutuklandı. Olaylarla ilgili incelemeler ve güvenlik kameraları sayesinde hırsızlar yakalandı.

Kütahya'da Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlığı: 4 kişi tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'da polisinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan aracın içindeki İ.A.ve C.A.isimli şahısların yapılan kontrolü esnasında aracın kasa tarafından sesler gelmesi üzerine aracın kasası kontrol edildi. Araç kasasında bulunan 4 adet büyükbaş hayvanlarla ilgili sahiplik ve taşıma evraklarının ibraz edilememesi üzerine hırsızlık ekipleri tarafından yapılan araştırma neticesinde büyükbaş hayvanların çalındığı tespit edilerek, hayvanların sahibine ulaşıldı.

Gözaltına alınan İ.A. ve C.A. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kütahya'da diğer bir hırsızlık olayında ise bir şahsın evinin bahçe kısmında bulunan ağılında beslediği 6 adet koyunun yerinde olmadığını belirterek şikayetçi olması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince incelenen 8 ayrı güvenlik kamerasına ait yaklaşık 260 saatlik görüntüler ve yapılan saha çalışmaları neticesinde olaya karışan şüpheli şahısların D.K.ile A.A.isimli şahıslar olduğu, şüphelilerin olay yerine G.K. isimli şahsa ait 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile gelerek olayı gerçekleştirdikten sonra ikametlerine döndükleri anlaşıldı. Ayrıca olay yeri incelemesinde, aracın arka koltuk ve bagaj kısmında küçükbaş hayvan kılına ve pisliğine rastlanıldı.

Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden N.K.ve G.K. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 46 adet suç kaydı mevcut D.K. ve 35 adet suç kaydı mevcut A.A. tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Yerel
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