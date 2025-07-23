Kütahya'da Koruyucu Aile Sistemi Güçleniyor

Kütahya Valisi Musa Işın, 'Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi' çerçevesinde düzenlenen paydaş toplantısına katılım sağladı.

'Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi', Avrupa Birliği finansmanıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde yürütülüyor. Bu çerçevede, Valilik Toplantı Salonu'nda bir program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti.

"Bizim medeniyetimizde aile kutsaldır"

Toplantıda konuşan Vali Musa Işın, Türk toplumunun temelinde güçlü aile bağlarının bulunduğunu belirterek, çocukların sevgi dolu bir aile ortamında büyümesinin hem bireysel hem toplumsal açıdan taşıdığı öneme dikkat çekti. Günümüzde artan boşanma oranları ve zayıflayan aile yapısına karşı koruyucu aile sisteminin yalnızca bir sosyal hizmet değil, aynı zamanda kültürel ve ahlaki bir sorumluluk olduğunun altını çizen Vali Işın, "Bizim medeniyetimizde aile kutsaldır. Çocukların aileden koparılması sadece bireysel değil, toplumsal kayıplara da neden olur. Bu nedenle koruyucu aile modeli, özellikle akraba çevresinde uygulandığında çocukların ruhsal gelişimi açısından daha sağlıklı sonuçlar verir" ifadelerini kullandı.

Geçici koruyucu aile modeli uygulaması hedefleri değerlendirildi

Toplantının devamında, Doç. Dr. Ergün Hasgül tarafından Aile Odaklı Hizmetler ve Geçici Koruyucu Aile Modeli konularında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, çocuk koruma sisteminin kurumsal kapasitesinin artırılması, kırılgan durumdaki çocuklara yönelik kaliteli ve erişilebilir hizmetlerin yaygınlaştırılması ve 30 pilot ilde geçici koruyucu aile modelinin uygulanması hedefleri ele alındı.

Programa Vali Musa Işın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Harun Kazez, Cumhuriyet Savcısı Naciye İşler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, UNICEF temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri ve proje paydaşları katıldı. - KÜTAHYA