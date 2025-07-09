Kütahya'da İşitme Sağlığı Eğitimi Düzenlendi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği iş birliğinde, kurum personeline yönelik "İşit, Algıla, İletişime Geç ve Güvende Kal" adlı proje kapsamında işitme sağlığı eğitimi düzenlendi.

Eğitim programında, çalışanların işitme sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi ve işitme engelli bireylerle daha etkili iletişim kurabilmelerinin sağlanması hedeflendi. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Mehmet Varol ile Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya, katılımcılara kapsamlı sunumlar yaptı.

Program sonunda, katılımcılara proje kapsamında geliştirilen DUKA (Duyarlı Kalkan) battaniyeleri hediye edildi. - KÜTAHYA