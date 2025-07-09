Kütahya'da İşitme Sağlığı Eğitimi Düzenlendi

Kütahya'da İşitme Sağlığı Eğitimi Düzenlendi
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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim programında, çalışanlar işitme sağlığı konusunda bilgilendirildi ve işitme engelli bireylerle iletişim becerileri geliştirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği iş birliğinde, kurum personeline yönelik "İşit, Algıla, İletişime Geç ve Güvende Kal" adlı proje kapsamında işitme sağlığı eğitimi düzenlendi.

Eğitim programında, çalışanların işitme sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi ve işitme engelli bireylerle daha etkili iletişim kurabilmelerinin sağlanması hedeflendi. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Mehmet Varol ile Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya, katılımcılara kapsamlı sunumlar yaptı.

Program sonunda, katılımcılara proje kapsamında geliştirilen DUKA (Duyarlı Kalkan) battaniyeleri hediye edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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