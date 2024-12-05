Kütahya'da Engelli Bireyler İçin Erişilebilirlik Belgesi Verildi

Kütahya Valisi Musa Işın, engelli vatandaşların Müftülük hizmetlerinden daha kolay yararlanmasını sağlayan çalışmaları nedeniyle İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'a 'Erişilebilirlik belgesi' verdi.

Erişilebilirlik belgesi takdim töreninde konuşan Vali Işın, bu belgelerin yalnızca bir takdir belgesi olmadığını, aynı zamanda engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için gösterilen çabanın bir sembolü olduğunu vurguladı. Vali Işın, "Hep birlikte, Kütahya'yı engelsiz bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA