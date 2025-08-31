Kütahya'da Düğün Konvoyunda 'Çifte Zafer' Coşkusu

Kütahya'da düğün konvoyu, sıra dışı ve anlamlı bir detayıyla görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda evlenen bir çift, gelin arabasının arkasına "Çifte Zafer" yazarak bu özel güne gönderme yaptı.

Olay, Kütahya'nın Dumlupınar Caddesi'nde yaşandı. Korna sesleriyle şehirde turlayan düğün konvoyunun en önündeki gelin arabası, görenlerin ilgisini hemen çekti. Gelin ve damat, Zafer Bayramı'nda evlenmenin coşkusuyla, araçlarının arkasına büyük harflerle "Çifte Zafer" yazdırdı. Bu milli duyarlılık içeren detay, yoldan geçenler ve çevredeki vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Bir yanda Türkiye'nin en büyük zaferlerinden biri kutlanırken, diğer yanda genç bir çiftin hayatlarının en önemli "zaferini" yani evliliğini kutlaması, görenlere hoş bir sürpriz yaşattı. - KÜTAHYA