Kütahya'da Cevizdere Zaferi'nin 100. yılı sergisi - Haberler

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Kütahya'da Cevizdere Zaferi'nin 100. yılı sergisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya'da Cevizdere Zaferi'nin 100. yılı sergisi

Kütahya'nın Emet Cevizdere Zaferi'nin 100. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen 'Emetli Sanatçılar Resim ve El Sanatları Sergisi açıldı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet Cevizdere Zaferi'nin 100. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen 'Emetli Sanatçılar Resim ve El Sanatları Sergisi açıldı.

Emet Kaymakamlığı ile Emet Belediyesi iş birliğinde düzenlenen, 150 eserin yer aldığı sergi, Sera AVM'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Vali Ali Çelik, "Kıymetli sanatçılarımızın eserleri devletimizin ve milletimizin ilelebet payidar kalacağına, sonsuzluğuna ilişkin düşülmüş notlardır" dedi.

Düzenlenen etkinliklerin farkındalık oluşturmada, tarihin geleceğe aktarılmasındaki önemine dikkat çeken Vali Çelik, "Vatanımızla, milletimizle hesabı olanlara her zaman gereken cevabı verdik; bundan sonra da aynı kararlılıkla vereceğiz. Yıllardır içimizdeki samimiyet, inanç ve kararlılığımızla tarihin her sayfasına bunu not düşüyor ve altını çiziyoruz. Bu tür etkinlikler bu notların çokluğunu artırıyor" ifadelerini kullandı.

Vali Çelik, "Cevizdere Zaferi'mizin mimarı Milli Mücadele kahramanlarımızdan Dr. Fazıl Doğan Bey'e, Gazi Porsuk Ahmet'e, bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ebediyete irtihal eden gazilerimize rahmet, hayatta olanlara şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi muhafaza etsin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ali Çelik, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan sergiyi gezerek bilgi aldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da Cevizdere Zaferi'nin 100. yılı sergisi

Kütahya'da Cevizdere Zaferi'nin 100. yılı sergisi

Kütahya'da Cevizdere Zaferi'nin 100. yılı sergisi

Kütahya'da Cevizdere Zaferi'nin 100. yılı sergisi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emet Belediyesi, Kütahya, Yerel, Haberler

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