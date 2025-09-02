Kütahya'da Büyük Hayır ve Yağmur Duası Etkinliği

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Dereköy'de büyük hayır ve yağmur duası etkinliği düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan Dereköy'deki hayır ve yağmur duası programında din görevlileri tarafından Aşr-ı Şerfi ve ilahiler okundu.

Etkinlikte bir konuşma yapan Simav İlçe Müftü Vekili Hakkı Balı, birlik ve beraberliğin sadece dünyevi değil, manevi bir güç olduğunu vurgulayarak, "Bizler, farklı köylerden, şehirlerden bir araya geldiğimizde, tek bir kalp, tek bir yürek oluruz. Bu topluluk, sadece bir arada olmanın gücünü değil, Allah'ın rızasını kazanmanın da ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Her birimizin niyetinin temiz, gönlünün samimi olması, bu duası ve hayrı daha da bereketli kılacaktır" dedi.

"Dua ederken sadece maddi değil, manevi yağmurları da dilemeliyiz"

Yağmur duasının önemine de değinen Müftü Vekili Balı, "Yağmur, sadece doğanın bir ihtiyacı değil, aynı zamanda Allah'ın rahmetinin bizlere bir işaretidir. Dua ederken sadece maddi değil, manevi yağmurları da dilemeliyiz. İçimizdeki rahmeti, sevgiyi, huzuru ve barışı artırmak, her türlü sıkıntıya karşı sabır ve şükürle yaklaşmak gerekmektedir" dedi.

Katılımcılara da seslenen Müftü Vekili Balı, "Hayır işlemek, toplumumuzda adaletin, merhametin ve kardeşliğin pekişmesine vesile olur. Hep birlikte, Allah'a yönelerek, bu hayırlı etkinliği birer ibadet olarak kabul edelim ve bu dua, tüm İslam alemi için hayırlara vesile olsun" diye konuştu.

Öğle namazının ardından Müftü Vekili Hakkı Balı tarafından yağmur duası yapıldı.

Programda katılımcılara yemek ikramı yapıldı. - KÜTAHYA