Kütahya'da "Aksa Tufanı" operasyonunun yıldönümünde Filistin'e destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Geçerken Topluluğunca "Aksa Tufanı" operasyonunun yıldönümü dolayısıyla yapılan basın açıklamasında Filistin'e destek mesajları verildi.

DPÜ Geçerken Topluluğu Üyesi Muratcan Karaman tarafından yapılan basın açıklamasında," 1-7 Ekim 2023'te yaşanan Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde, Gazze'deki kardeşlerimizin sesi olmak için toplandık. Bizler, üniversiteli gençler olarak vicdanımızı, insanlığımızı ve kardeşliğimizi haykırmak için buradayız" dedi.

Muratcan Karaman açıklamasında, Gazze'de her gün gençlerin, çocukların, kadınların hayattan koparıldığı, kitaplarını taşıması gereken ellerin, bombaların gölgesinde yaşamak zorunda bırakıldığına dikkat çekti.

Karaman, " Oysa biz biliyoruz ki gençlik, umudun, direnişin ve yarınların adıdır. Biz, üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri olarak diyoruz ki! Filistin halkı, İsrail'in kuruluşundan bu yana süregelen işgal, şiddet ve etnik temizlik politikalarının en ağır biçimiyle karşı karşıyadır. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılar, tarihin en büyük insan hakları ihlallerinden biri haline gelmiştir. Bugün Aksa Tufanı'nın üçüncü yılında, kadın, yaşlı, genç ve çocuk demeden 70 binden fazla masum insan katledilmiştir" dedi.

"İsrail'in yürüttüğü soykırım belgelenmiştir"

İsrail'in yürüttüğü soykırımın, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararlarında ortaya konulduğunu, uluslararası hukukçular, akademisyenler, Birleşmiş Milletler Raportörleri ve insan hakları kuruluşlarının raporlarıyla belgelendiğine vurgu yapan Muratcan Karaman," En son yaşanan Sumud filosuna İsrail'in gerçekleştirdiği müdahale de göstermiştir ki işgalciler hiçbir uluslararası hukuku dikkate almamakta ve insan haklarını kasıtlı bir şekilde ihlal etmektedirler. İsrail'in hukuk tanımaz saldırıları yalnızca Filistin halkını değil, aynı zamanda tüm bölgeyi ve küresel barışı tehdit etmektedir. Uluslararası toplumun bu vahşete sessiz kalması, cezasızlığın normalleşmesine ve yeni insanlık trajedilerine yol açacaktır. Diğer bir önemli husus ise pervasızca ve hadsizce ilk kıblemiz Mescid-i Aksanın izzetine saldırmalarıdır. Sözlerimi yaptıkları katliamlardan dolayı Siyonist devleti telin ettiğimizi belirterek noktalarken, zalimler tarafından şehit edilen Müslüman kardeşlerimize rahmet dilemek istiyorum" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA