Kütahya'da Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Toplantısı Düzenlendi

Kütahya Valisi Musa Işın'ın başkanlığında, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya, il protokolü ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılım sağladı.

Vali Musa Işın, toplantıda yaptığı konuşmada, 2024 yılının başında aile kurumunu koruma ve güçlendirme hedefi doğrultusunda kapsamlı bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Bir yıl boyunca kıymetli paydaşlarımızla yoğun bir şekilde çalıştık. Önümüzdeki haftalarda, belirlediğimiz hedeflere ulaşıp ulaşmadığımızı ve kurumların sorumluluklarını ne ölçüde yerine getirdiğini hep birlikte değerlendireceğiz. Ocak ayının ilk haftalarında gerçekleştireceğimiz kapsamlı toplantıda bu çalışmaları detaylı bir şekilde ele alacağız" dedi.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 yılında ülke genelinde başlatmayı planladığı çalışmalar oldu. Vali Işın, bakanlığın talepleri doğrultusunda, bu çalışmaların mevcut eylem planı çerçevesinde değerlendirileceğini ifade etti.

Vali Musa Işın, katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. Toplantı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme sunumu ve katılımcıların değerlendirmeleriyle sona erdi. - KÜTAHYA