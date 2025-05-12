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Kütahya'da Aile Yılı Kapsamında Atölyeler Açıldı

Kütahya'da Aile Yılı Kapsamında Atölyeler Açıldı
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Kütahya'da 'Aile Yılı' kapsamında işitme engelli vatandaşlara ve girişimci çocuklara yönelik İşaret Dili Atölyesi ve Girişimci Çocuklar Atölyesi açıldı. Açılışa il protokolü ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Kütahya'da 'Aile Yılı' kapsamında İşaret Dili Atölyesi ve Girişimci Çocuklar Atölyesi açıldı.

Aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla İşaret Dili Atölyesi ve Girişimci Çocuklar Atölyesi açıldı. Açılışa AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya, il protokolü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Vali Yılmaz, yaptığı konuşmada işitme engelli vatandaşların topluma kazandırılmasına yönelik çalışmaların önemine değinerek, dernek faaliyetlerine her zaman destek olacaklarını belirtti.

Program, Vali Işın ve katılımcıların atölyeyi gezmesinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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