Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi

Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Bir CHP'li belediyeye daha soruşturma

Kütahya'da 33 Bin 883 Asker Temel Eğitim Aldı

Kütahya'da 33 Bin 883 Asker Temel Eğitim Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 2024 yılında toplam 33 bin 883 Mehmetçik'e temel askerlik eğitimi verildi. Eğitim sürecinde, çağdaş konularda da bilgilendirmeler yapıldı.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında, 2024 yılında 33 bin 883 Mehmetçik'e temel askerlik eğitimi verildi.

Son 10 yılda yıllık ortalama 32 bin 600 askerin eğitim aldığı birlik, Türkiye'nin önemli askeri eğitim merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Askerler, yanaşık düzen, temel askerlik, silah eğitimi ve okuma-yazma gibi eğitimlerin yanında; istihbarat, siber güvenlik, afet farkındalık, ilkyardım, yangınla mücadele, teknoloji bağımlılığı, erken yaşta ve zorla evlilikler ile kadına yönelik şiddetle mücadele gibi çağdaş konularda da bilgilendiriliyor. Mehmetçikler, mekanik nişancılık eğitimini tamamladıktan sonra başlangıç atışlarına katılıyor ve eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayanlar yemin töreni sonrası usta birliklerine sevk ediliyor.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, yemin töreninde yaptığı konuşmada askerlik hizmetinin Türk kültüründeki kutsal yerini vurguladı. Hv. Tuğgeneral Mustafa Baş, "Ecdadımızdan bizlere miras kalan ant içme törenleri, milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, vatana ve millete bağlılığın perçinlendiği çok özel anlardır. Kahraman Mehmetçiklerimiz bir yandan silah arkadaşlığının bilincine varırken, bir yandan ettikleri yeminle Hava Kuvvetleri Komutanlığı saflarına katıldılar" dedi.

Ailelere de seslenen Hv. Tuğgeneral Mustafa Baş, "Bugün burada hayatınızın en unutulmaz anlarından birini yaşıyorsunuz. Dimdik duran evlatlarınıza bakarken büyük bir gurur duyuyorsunuz. Bu gururunuzu paylaşmanın mutluluğu içinde sizleri kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor
Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti

Genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddettiler
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
DEM Parti'den 'suikast' açıklaması: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

DEM Parti'den "suikast" açıklaması: Aracında düzenek bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.