Kuşlara yem dağıtan yaşlı kadın onlarca güvercinin arasında kaldı

Eskişehir'de pazardan dönerken çevredeki kuşlara yem veren yaşlı kadının onlarca güvercinin arasında kaldığı anda hoş görüntüler ortaya çıktı.

Tepebaşı İlçesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Naide Toy, pazara gittiğinde çevredeki güvercinler için de yem alıyor. Sıhhiye Kavşağı'nda bulunan birçok kuşu besleyen Toy, geçtiğimiz gün yem verirken onlarca güvercinin arasında kaldı. Yaşlı kadının yere koyduğu tahıllar ile karınlarını doyurabilmek için tek bir noktada toplanan güvercinler, hoş görüntüler oluşturdu.

"Gelirken beni gördükleri zaman kuşların hepsi yanıma geldi"

Güvercinler için özellikle bulgur ve pirinç aldığını belirten Naide Toy, "Artık beni tanıyorlar. Gelirken beni gördükleri zaman kuşların hepsi yanıma geldi. Böyle olunca çok duygulanıyorum. Hayvanlar da açlar, onları beslemek iyi oluyor. Yaz kış demeden gelirim. Diğer vatandaşlarımız da gelsinler, onları beslesinler, sevap olur" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı