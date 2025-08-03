Kuşadası'nda Yeni Sağlık Hizmet Binası Açılıyor

Kuşadası'nda Yeni Sağlık Hizmet Binası Açılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapımı tamamlanan yeni sağlık hizmet binası, 4 Ağustos'ta hizmete açılıyor. Yeni kompleks, sağlık hizmetlerinin daha etkili ve koordineli sunulmasını amaçlıyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla yapımı tamamlanan yeni sağlık hizmet binası, 4 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılıyor.

Aydın Valilisi Yakup Canbolat tarafından yapılan açıklamada, Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu içeren yeni hizmet binasının aynı çatı altında vatandaşlara sağlık hizmeti sunacağı belirtildi. Açıklamada, "Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu içeren yeni hizmet binasını 4 Ağustos Pazartesi günü hizmete açıyoruz. Aydın'ımıza hayırlı hizmetlere vesile olsun" ifadelerine yer verildi.

Yeni sağlık kompleksi ile birlikte ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin daha koordineli ve etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
8.8'lik depremin ardından oluşan tsunami böyle görüntülendi

8.8'lik deprem sonrası olay görüntü! Günler sonra ilk kez ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi'den Süper Lig'in yeni ekibine 100 milyon liralık müjde

Fenerbahçeli yöneticiden ligin o takımına 100 milyon TL'lik müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.