Kuşadası'nda Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Otomobil motosiklete böyle çarptı: 2 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Kuşadası-Söke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 39 SK 652 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Rıfat Kabukçu'nun kullandığı 48 E 5157 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Kabukçu ve arkasında yolcu konumunda olan Tayfun Demirel ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçarken, araç içerisinde alkol şişesine rastlanıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.