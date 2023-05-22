Kuşadası'nda okul müdürünün ölümü sevenlerini üzdü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Bayraktar (42), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, acı haberi duyan sevenleri büyük bir üzüntü yaşadı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Bayraktar (42), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hüseyin Bayraktar'ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Hanım Camii'nde düzenlenen törenin ardından Adalızade Mezarlığı'na defnedildi. Cenazesine ailesi, yakınları, dostları ve meslektaşları katılarak Hüseyin Bayraktar'a son görevlerini yerine getirdi. Öğrencileri ve meslektaşları arasında sevilen Bayraktar'ın ani vefatı, Kuşadası'nda büyük bir üzüntü yaşattı. - AYDIN