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Kuşadası'nda okul müdürünün ölümü sevenlerini üzdü

Kuşadası'nda okul müdürünün ölümü sevenlerini üzdü

Yerel Haberler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Bayraktar (42), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, acı haberi duyan sevenleri büyük bir üzüntü yaşadı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Bayraktar (42), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, acı haberi duyan sevenleri büyük bir üzüntü yaşadı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Bayraktar (42), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hüseyin Bayraktar'ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Hanım Camii'nde düzenlenen törenin ardından Adalızade Mezarlığı'na defnedildi. Cenazesine ailesi, yakınları, dostları ve meslektaşları katılarak Hüseyin Bayraktar'a son görevlerini yerine getirdi. Öğrencileri ve meslektaşları arasında sevilen Bayraktar'ın ani vefatı, Kuşadası'nda büyük bir üzüntü yaşattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İmam Hatip Liseleri Hüseyin Bayraktar Kalp Krizi Kuşadası Yerel Haberler

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