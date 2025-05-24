Kuşadası'nda Öğrencilerden Gıda İsrafına Karşı Proje

Kuşadası'nda Öğrencilerden Gıda İsrafına Karşı Proje
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ilkokul öğrencileri, 'İsraf Savaşçıları' projesi ile gıda israfına dikkat çekti. Hazırladıkları yemek dergilerinin satışından elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahiplerine 400 ekmek temin ettiler.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ilkokul öğrencileri, gıda israfına dikkat çekmek için başlattıkları "İsraf Savaşçıları" projesini başarıyla tamamladı. Öğrenciler artan yiyeceklerle hazırlanabilecek tariflerin yer aldığı 40 adet yemek dergisini hazırlayıp satarak elde ettikleri gelirle yaklaşık 400 ekmek aldı. Satın alınan ekmekler ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İki hafta önce başlayan projede öğrenciler Tuana Sürgen, Pars Ata Türker, Emir Cangül, Ela Koç, Sude Nur Özturan ve Mert Hancıoğlu görev aldı. Artan pilav ve yoğurttan çorba, bayat ekmekten pizza ve puding gibi tariflerin yer aldığı dergi hem içerikleriyle dikkat çekti hem de toplumsal fayda sağladı. Velilere satılan bu dergilerden elde edilen gelir ile alınan yaklaşık 400 ekmeği öğrenciler, hazırladıkları israfa dikkat çeken broşürleri ile birlikte kendiler dağıttı. Okul sonrası bir araya gelen öğrenciler ve sınıf öğretmenleri Melis Kolay, ekmekleri dağıtırlarken hayata geçirdikleri projelerinden de bahsetti.

Projeye liderlik eden sınıf öğretmeni Melis Kolay, öğrencilerinin 4. Sınıfı bitirme projesi olarak böyle anlamlı bir konuyu seçmesinden dolayı gurur duyduğunu belirtti. Kolay, "Öğrencilerimle büyük bir heyecanla yürüttüğümüz bu projeyi başarıyla tamamladık. Hem israfa karşı farkındalık oluşturduk hem de ihtiyaç sahiplerine destek olduk. Hepsiyle gurur duyuyorum. Bundan sonraki yollarının da başarılarla dolu olmasını diliyorum" dedi.

Projeye katılan öğrenciler ise yardımlaşmanın verdiği mutluluğu ve topluma katkı sağlama hissini yaşamanın kendilerini çok etkilediğini söyledi. "Hem israfı önleyerek dünyaya hem de bu yolla katkı sağlayarak insanlara yardım edebilmek çok güzel bir duygu" diyen öğrenciler, bu tür projelere hayatlarının her alanında devam etmek istediklerini ifade etti. Kuşadası'nda küçük yaşta büyük işler başaran "İsraf savaşçıları", hem kalpleri ısıttı hem de örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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