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Kuşadası'nda Motosiklet Sürücüleri İçin Denetim ve Bilgilendirme

Kuşadası'nda Motosiklet Sürücüleri İçin Denetim ve Bilgilendirme
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirerek güvenlik önlemleri ve kurallar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimde bilgilendirmede bulunuldu.

Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi Dilek Yarımadası Milli Parkı giriş yolu üzerinde Jandarma ekipleri tarafından "Türkiye Geneli Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimi" gerçekleştirildi. Motosiklet/motorlu bisiklet/elektrikli bisiklet kullanımı ile ilgili koruma başlığı ve gözlüğü takılmasının önemi, motosiklet sınıfına göre sürücü belgesi alınması, motosikletlerine tescil yaptırmaları, reflektifli yelek kullanmaları konusunda ve hız kuralları konularında bilgilendirme ve denetim faaliyeti gerçekleştirildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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