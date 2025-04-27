Kuşadası'nda Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Kuşadası'nda Filistin'e destek yürüyüşü

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen yürüyüşte Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilerek, İsrail protesto edildi.

Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş, Kuşadası Marina önünden başladı. Filistin bayrakları ve "Gazze yalnız değil", "Özgür Filistin" yazılı pankartlarla yürüyüşe katılan vatandaşlar, sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı. Bazı vatandaşlar da yürüyüş yapanlara alkışlarla destek verdi. Yürüyüş, el heykeli önünde yapılan basın açıklaması ile sona erdi.

Kuşadası Filistin Platformu adına konuşan Hüseyin Kara, İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü saldırılarla binlerce sivilin hayatını kaybettiğini, çocukların, kadınların ve yaşlıların hedef alındığını belirterek, " Gazze'de yaşananlar bir savaş değil, açık bir insanlık suçudur. Filistin halkı temel insan haklarından mahrum bırakılmakta, dünya kamuoyu ise bu zulme sessiz kalmaktadır. Buradan bir kez daha çağrımızı yineliyoruz: Gazze yalnız değildir, Filistin halkı yalnız değildir. Tüm dünya halklarını adaletin ve insan onurunun yanında durmaya davet ediyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi.