Kuşadası'nda Doktor Selda Solmaz'ın Cenazesi Düzenlendi

Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görevli 47 yaşındaki Doktor Selda Solmaz, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze törenine Kuşadası Kaymakamı ve sağlık camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen Doktor Selda Solmaz (47) son yolculuğuna uğurlandı.

Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görevli olan Dr. Selda Solmaz dün kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Solmaz için bugün Hanım Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Başak Durmuş Öztürk, İl Sağlık Müdürlüğü yetkileri, Solmaz'ın sevenleri ve yakınları ile çok sayıda çalışma arkadaşı katıldı. Törende Solmaz'ın ailesi tabutu başında taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan namaz sonrası Doktor Selda Solmaz'ın cenazesi Yeniköy Mahallesi İkinci Mezarlığı'na defnedildi. Kuşadası Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak görev yapan Doktor Selda Solmaz, daha önce de İstanbul Maltepe Altayçeşme Sağlık Ocağı'nda çalışmıştı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
