Kuşadası'nda asayiş için Aydın Valisi Osman Varol başkanlığında toplantı düzenlendi

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Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nda asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kuşadası genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve asayiş olaylarına karşı alınan tedbirler ele alındı. Sahada yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, güvenlik hizmetlerinin mevcut durumu üzerinde duruldu. Vali Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantının, ilçede huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı