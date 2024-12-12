Üye Girişi
Haberler
ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor

Türkiye'nin yanı başında tehlikeli bir oyun başlıyor

 Suriye'nin geleceği nasıl olacak? Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor

Suriye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? İşte gündemdeki 3 senaryo

 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu

Pentagon'u cevapsız bırakan Türkiye sorusu
Muhalifler Hafız Esad'ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı

Türbe alev alev yanarken başında kutlama yaptılar

Kuşadası Kaymakamı Keklik, Kore Gazileri'nin aileleri ile bir araya geldi

Kuşadası Kaymakamı Keklik, Kore Gazileri'nin aileleri ile bir araya geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kore Gazisi merhum İbrahim Ünsoy ve Ahmet Kükrer'in ailelerini ziyaret etti.

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kore Gazisi merhum İbrahim Ünsoy ve Ahmet Kükrer'in ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Keklik, Sosyal Hizmet Merkezi İlçe Müdürü ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, şehit ve hayatlarını kaybeden gazilere rahmet dileyerek, hayatta kalan gazilere sağlıklı günler temennisinde bulundu.

Ziyaretin amacını, gazilerimizin hatıralarını yaşatmak ve ailelerinin acılarını paylaşmak olarak açıklayan Kaymakam Keklik, Türk milletinin kahraman gazilerini her zaman minnetle anacağını vurguladı. Keklik, gazilerimizin toplumun her kesimine önemli katkılarda bulunduğuna dikkat çekerek, onların unutulmaması gerektiğini belirtti.

Bu tür ziyaretlerin, toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirdiğini ifade eden Keklik, aynı zamanda gazilerin ve ailelerinin devletin şefkatini hissetmesine vesile olduğunu söyledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kadıköy'de bu tezahüratı duyunca maç bitmeden stadı terk etti
img

Bekir Bozdağ'dan Bakan Memişoğlu'na uyarı
img

3 sosyal medya platformu, aynı anda çöktü

Son Dakika Haberleri

Selena Gomez evleniyor mu? Çiğdem Tunç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi! Müsavat Dervişoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu biyografisi! Annem Ankara Hasan ölüyor mu, ne oldu? Mehmet Günsur Annem Ankara dizisinden ayrılacak mı? A101 12 ARALIK 2024 KATALOĞU 12 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 12 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (12 Aralık) Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki! Instagram ne zaman düzelecek 12 Aralık? 12 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 12 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (12 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Erzincan hava durumu | 12 Aralık Erzincan'da hava nasıl? Erzincan günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.