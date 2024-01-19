Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Öğrencileri Ağırladı

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Derici Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Veterinerlerden sokak hayvanlarının bakımı ve sağlık durumu hakkında bilgi alan öğrenciler, merkezi gezdikten sonra yanlarında getirdikleri mamaları sahipsiz can dostların beslenmeleri için görevlilere teslim etti.

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, çocuklara ve gençlere hayvan sevgisi kazandırmak amacıyla farklı okullarda eğitim gören öğrencileri misafir etmeye devam ediyor. Kuşadası'nın hayvansever Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından bütünüyle yenilenerek tedavi gören can dostlar ve ziyaretçiler için huzurlu bir yaşam alanı haline getirilen merkezin konukları bu kez Kuşadası Derici Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi öğrencileri oldu.

MAMA BAĞIŞINDA BULUNDULAR

Öğretmenleri eşliğinde merkezi gezen öğrencilere görevliler ve veterinerler tarafından sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar, sağlık durumları ve bakımlarıyla ilgili bilgi aktarıldı. Yavru kedi ve köpekler başta olmak üzere tüm hayvanlarla yakından ilgilenen öğrenciler, merkezde keyifli saatler geçirdi. Öğrenciler, merkezdeki ziyaretlerini tamamlamalarının ardından yanlarında getirdikleri mamaları sahipsiz can dostların beslenmeleri için görevlilere verdi.

SEVGİ VE MÜZİĞİN GÜCÜYLE İYİLEŞİYORLAR

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, bölgenin en modern ve donanımlı merkezi olarak hizmet veriyor. Konuk ettiği patili dostlar için her detayın düşünüldüğü rehabilitasyon merkezinde, hasta ve yaralı sokak hayvanları için müzik yayını yapılarak notaların tedavi edici ve sakinleştirici gücünden yararlanılıyor. Kent sakinleri ve çocukların rehabilite edilen kedi ve köpeklerle daha keyifli bir ortamda vakit geçirmesini sağlamak amacıyla yapılan çevre ve peyzaj düzenlemesiyle renkli bir görünüme kavuşan merkezde, doğru teşhis ve tedavi için röntgen, hemogram, kan sayım cihazı ve tam donanımlı yoğun bakım üniteleri de bulunuyor.