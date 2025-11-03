Haberler

Kuşadası Devlet Hastanesi'nde Dr. Selda Solmaz Hayatını Kaybetti

Kuşadası Devlet Hastanesi'nde Dr. Selda Solmaz Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görev yapan Dr. Selda Solmaz, amansız bir hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Sağlık camiasını yasa boğan bu kayıp, meslektaşları ve hastaları arasında derin bir üzüntü yarattı.

Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görev yapan hekim Dr. Selda Solmaz, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Selda Solmaz bir süre önce amansız hastalığa yakalandı. Meslektaşları tarafından tedavi altına alınan Solmaz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Solmaz'ın ölüm haberi sevenleri, meslektaşları ve hastaları arasında derin bir üzüntüye yol açtı. Sağlık camiasını yasa boğan acı haberin ardından Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul da taziye mesajı yayımladı. Şenkul mesajında, "Kuşadası Devlet Hastanesi hekimlerimizden Dr. Selda Solmaz'ın vefat etmiş olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhume hekimimize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenleri ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
