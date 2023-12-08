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Kuşadası Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Yakacak Yardımı Sürdürüyor

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Kuşadası Belediyesi, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi aileler için başlattığı yakacak yardımını sürdürüyor. Belediye ekipleri, kent genelinde yapılan budama çalışmalarından elde edilen ağaç atıklarının yanı sıra kömür paketlerini de hemşehrilerinin adreslerine ulaştırıyor.

Kuşadası Belediyesi, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi aileler için başlattığı yakacak yardımını sürdürüyor. Belediye ekipleri, kent genelinde yapılan budama çalışmalarından elde edilen ağaç atıklarının yanı sıra kömür paketlerini de hemşehrilerinin adreslerine ulaştırıyor.

Kuşadası Belediyesi, kış mevsiminin başlaması ile birlikte yakacak yardımına hız verdi. Son 4 buçuk yıl boyunca her kış ortalama 2 bin 500 aileye yakacak desteğinde bulunan Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu yılın Kasım ayında başlattığı kömür yardımı kapsamında 1144 haneye ulaştı. Kömür paketleri İkiçeşmelik, Hacıfeyzullah, Dağ, Camiatik, Alacamescit, Camikebir, Cumhuriyet ve Güzelçamlı mahallelerinde belirlenen ihtiyaç sahibi hanelere imza karşılığında teslim edildi. Kömür dağıtımı Ege ve Davutlar Mahalleleri ile sürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise kent genelinde Kasım ve Mart ayları arasında budanan ağaçlardan elde edilen dallar ile kurumuş ağaçların kök ve gövdelerini kışlık odun haline getirerek kömür yardımıyla koordineli olarak vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Kuşadası Belediyesi'nin yakacak yardımı talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda kış boyunca sürecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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