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Kuşadası Belediyesi görev şehitlerini unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kuşadası Belediyesi görev şehitlerini unutmadı

Kuşadası'nda kanalizasyon terfi istasyonunda meydana gelen metan gazı zehirlenmesi sonucu görevleri başında hayatlarını kaybeden 3 belediye çalışanı ölümlerinin dokuzuncu yılında anıldı.

Kuşadası'nda kanalizasyon terfi istasyonunda meydana gelen metan gazı zehirlenmesi sonucu görevleri başında hayatlarını kaybeden 3 belediye çalışanı ölümlerinin dokuzuncu yılında anıldı.

Kuşadası'nda 2013 yılında kanalizasyon terfi istasyonunda meydana gelen metan gazı zehirlenmesi sonucu görevleri başında hayatlarını kaybeden 3 belediye çalışanı dokuzuncu ölüm yıl dönümlerinde anıldı. Kuşadası Belediyesi tarafından hayatını kaybeden belediye çalışanlarından Osman Sarı, Veysel Turgut ve Uğur Apaydın için önce mevlit okutuldu, dualar okundu. Ardından da görev şehitleri için belediye ana hizmet binası önünde lokma döküldü.

Anma etkinliğine katılan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari"Bundan 9 yıl önce elim bir kaza sonucu yaşamlarını yitiren 3 arkadaşımızın acısını hala yüreklerimizde hissediyoruz. Bugün onlar için bir anma düzenledik. Görevleri başındayken şehit olan arkadaşlarımız Osman Sarı, Veysel Turgut ve Uğur Apaydın'ı rahmetle anıyoruz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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