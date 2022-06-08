Kuşadası Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı - Haberler

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Kuşadası Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kuşadası Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı

Kuşadası Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı, Kervansaray'da yapıldı.

Kuşadası Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı, Kervansaray'da yapıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında gerçekleşen toplantıda müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen gündem maddeleri ele alındı.

Kuşadası Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısında Konya'nın Tuzlukçu Belediyesi'nin araç devri talebi ele alınarak karara bağlandı. Kuşadası Belediyesi araç filosunda yer alan ihtiyaç fazlası bir kamyonetin Tuzlukçu Belediyesi'ne devredilmesi kararı oybirliğiyle kabul edildi. Toplantıda Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün bazı müdürlüklere ek bütçe aktarımı talebi de kabul edildi. Karara göre Temizlik İşleri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Emlak ve İstimlak, Park ve Bahçeler ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüklerine ek bütçe aktarılacak. - AYDIN

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Kervansaray Tuzlukçu Kuşadası Yerel Haberler

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