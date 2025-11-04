Haberler

Kuş Gribi Nedeniyle Hakkari'de 100 Hindi ve Tavuk Canlı Gömüldü

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kuş gribi tespit edilmesi sonucu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 100 tavuğu ve hindiyi canlı olarak gömdü. Uygulama büyük tepki toplarken, uzmanlar bu yöntemin sağlık ve etik açısından sorunlu olduğunu belirtti.

(HAKKARİ) - Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, kuş gribi tespit edilmesi nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Altınoluk Köyü'nde 100 kadar hindi ve tavuğu canlı halde gömdü.

Köyde kuş gribi tespit edilmesinin ardından köydeki kanatlı hayvanlar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince toplandı. Yaklaşık 100 tavuk ve hindi canlı halde çuvallara konuldu. İş makinesiyle kazılan çukura kümes hayvanları canlı halde gömüldü.

Çuvalların içinde canlı hayvanların toprağa gömülmesi tepki topladı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmazken, köyde karantina tedbirlerinin devam ettiği öğrenildi.

Hayvanlar nasıl imha edilmeli?

Uzmanlara göre, bulaşıcı hastalık tespit edilen kanatlı hayvanların canlı canlı gömülmesi hem etik değil hem de sağlık açısından risk oluşturuyor.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) standartlarına göre, hastalıklı hayvanların önce uygun anestezi veya gazla etkisiz hale getirilmesi, ardından yakılarak, derin kuyulara kireçle gömülerek ya da biyogüvenlik önlemleri alınarak imha edilmeleri gerekiyor.

Canlı gömme yöntemi ise hayvan refahı ilkelerine aykırı olduğu gibi toprak ve yeraltı suyu kirliliği riski taşıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Türk sanat müziği ustası Süheyla Altmışdört son yolculuğuna uğurlandı

Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

