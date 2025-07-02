Kurtlar Vadisi'nin Kibritçi Cevat'ı Şekip Taşpınar Hayatını Kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin Kibritçi Cevat'ı Şekip Taşpınar Hayatını Kaybetti
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Kurtlar Vadisi dizisinde 'Kibritçi Cevat' karakteriyle tanınan usta oyuncu Şekip Taşpınar, Balıkesir'de geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi. Eşinin açıklamasına göre, Taşpınar, akraba ziyareti için gittiği Balıkesir'de hayatını kaybetti. Cenazesi yarın toprağa verilecek.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Kibritçi Cevat" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Şekip Taşpınar'ın (56) eşi Berna Taşpınar, eşinin iki gün önce Balıkesir'e ablasının yanına gittiğini ve bugün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uzun süredir Muğla'nın Datça ilçesinde yaşamını sürdüren Taşpınar, bugün sabah saatlerinde akraba ziyareti için gittiği Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde hayatını kaybetti. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Şekip Taşpınar, 2000'li yılların başında yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Özellikle Kurtlar Vadisi dizisindeki "Kibritçi Cevat Akarsu" karakteriyle büyük beğeni toplamış ve kültleşmiş karakterler arasında yer almıştı.

Ünlü sanatçının eşi Berna Taşpınar: "Çok üzgünüz"

Taşpınar'ın vefatı ailesi, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Oyuncunun eşi Berna Taşpınar Datça'daki evinin önünde yaptığı açıklamada, "İki gün önce ablasının yanına Altınoluk'a gitmişti. Bugün sabah saatlerinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği haberini aldık. Çok üzgünüz. Ben de Altınoluk'a geçiyorum. Cenazesi yarın annesinin yanına defnedilecek. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Ünlü oyuncunun cenazesinin yarın öğle namazının ardından Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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