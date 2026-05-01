Küresel Sumud Filosu'na Yapılan Saldırı Iğdır'da Protesto Edildi

Haberler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da "Filistin’e Destek Platformu", Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na yapılan saldırıyı protesto etti.

Haber: Serdar ÜNSAL

Iğdır'da "Filistin'e Destek Platformu", Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı protesto etti.

Iğdır'da, Filistin'e destek amacıyla faaliyet gösteren Filistin Destek Platformu tarafından cuma namazı çıkışında basın açıklaması yapıldı. Grup adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen temsilcisi Erkan Çiğdem, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Çiğdem, müdahalenin uluslararası sularda gerçekleştiğini belirterek, bunun yalnızca gemilere değil, aynı zamanda "vicdana, hukuka ve insanlık onuruna" yapılmış bir saldırı olduğunu ifade etti. Gazze'de yaşananların küresel bir insanlık meselesi olduğunu vurgulayan Çiğdem, filonun amacının abluka altındaki bölgeye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak olduğunu söyledi.

Gazze'de sivillerin hedef alındığına işaret eden Çiğdem, uluslararası kamuoyunun somut adımlar atması gerektiğini söyledi. Filoda farklı inançlardan aktivistlerin yer aldığını kaydeden Çiğdem, girişimin "küresel vicdan hareketi" olduğunu ifade edildi.

Çiğdem ayrıca, filoya yönelik müdahalenin uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getirerek, limanların ve sınır kapılarının açılması çağrısı yaptı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

