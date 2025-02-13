Küre Köyü, Üretim Tesisi Projesine Karşı Tek Yürek

TEMA Bilecik İl Temsilcisi Mesut Kaplan, Söğüt'e bağlı Küre Köyünde kurulması planlanan 'Kalsine Kil ve Klinker Üretim Tesisi' için köylüler adına "Toprağımıza sahip çıkacağız" dedi.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü'nde kurulması planlanan 'Kalsine Kil ve Klinker Üretim Tesisi' için ÇED toplantısı gerçekleştirildi. Küre Köyü'nde gerçekleşen toplantıda, Küre halkına tesis hakkında bilgilendirmede bulunulurken sorular cevaplandırıldı.

Toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan köy halkı bahse konu tesisin kurulması halinde Küre'nin bereketli topraklarının zarar göreceğini belirtirlerken, "Köyümüzün, çocuklarımızın ve doğamızın geleceği için bu projeye karşı çıkıyoruz" dediler.

"Kalsine Kil ve Klinker Üretim Tesisi, doğamızı, su kaynaklarımızı ve tarımsal üretimimizi tehdit etmektedir"

TEMA Bilecik İl Temsilcisi Mesut Kaplan, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Atalarımızdan miras kalan verimli topraklarımıza, tarımımıza ve hayvancılığımıza sahip çıkmak istiyoruz. Yıllardır emeğimizle işlediğimiz bu topraklar, bizi doyuran, geçimimizi sağlayan en büyük değerimizdir. Ancak bölgemize yapılması planlanan Kalsine Kil ve Klinker Üretim Tesisi, doğamızı, su kaynaklarımızı ve tarımsal üretimimizi tehdit etmektedir. Bu proje gerçekleşirse, hayvanlarımızın otlak alanları yok olacak, su kaynaklarımız kirlenme riskiyle karşı karşıya kalacak ve bereketli tarım arazilerimiz zarar görecektir. Bizler, üretmek ve geleceğimize sahip çıkmak istiyoruz. Köyümüzün, çocuklarımızın ve doğamızın geleceği için bu projeye karşı çıkıyoruz. Yetkililerden, Küre Köyü halkının sesini duymalarını istiyoruz. Toprağımıza, suyumuz ve geleceğimize dokunmayın" - BİLECİK